Jaar cel minder voor veroorzaken dodelijk ongeval

De Menenaar kreeg eerder zeven jaar cel, de rechter in beroep maakt daar zes jaar van. Maar hij is wel meteen aangehouden, want de rechter vreest dat hij zou vluchten. In het eerste vonnis hekelde de rechter eerder al het feit dat de beklaagde ondanks talloze veroordelingen op vrije voeten was.

Op 22 mei 2018 reed de Menenaar in Torhout aan 110 tot 120 kilometer per uur over de Oostendestraat, waar de maximumsnelheid 70 is. In een flauwe bocht aan het kasteel van Wijnendaele verloor hij de controle over het stuur. De Opel Movano belandde door de middenberm en kwam frontaal in botsing met een tegenligger.

Vrouw sterft later

Voor de bestuurder van dat voertuig kwam alle hulp te laat. De 64-jarige man uit Staden was onderweg om zijn vrouw en een vriendin naar het station te brengen. Daar zouden ze de bus naar de luchthaven nemen voor een citytrip naar Malaga. Die 60-jarige vriendin uit Werken bezweek pas op 30 november aan haar verwondingen. Ook haar echtgenoot zat in het voertuig tijdens het fatale ongeval.

De Menenaar zelf liep ook levensbedreigende verwondingen op, waardoor hij niet aangehouden werd. Hij had de gevangenis amper vier dagen eerder verlaten en had nog een rijverbod. "De rechtbank denkt dat een prompte en adequate strafuitvoering zou hebben voorkomen dat hij op 22 mei 2018 op vrije voeten zou zijn geweest", klonk het in het vonnis.

