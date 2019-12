Jaar cel met uitstel voor doodrijden buurvrouw en vluchtmisdrijf

Voor de rechtbank van Ieper is een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar met uitstel. In januari reed hij onder invloed zijn buurvrouw (71) dood terwijl ze met de fiets aan haar hand op straat wandelde. Daarna vluchtte hij weg.

Naast de celstraf krijgt de man ook 6.000 euro boete en een rijverbod van anderhalf jaar. Het openbaar ministerie had één jaar effectieve celstraf geëist maar zo ver ging de rechter dus niet.

Doodgereden door buurman

Het incident gebeurde op 5 januari rond 22u 's avonds in de Frezenbergstraat in Zonnebeke. De vrouw (71) kwam terug van een bezoekje aan haar broer en stapte met de fiets aan haar hand op straat. Ze werd aangereden door de auto en stierf in het ziekenhuis.

De aanrijder reed door maar kon al snel worden ingerekend door de politie die brokstukken van zijn auto vond op de plaats van het ongeval. Het bleek de buurman te zijn die onder invloed was van drank. Volgens de rechtbank had hij 2,23 promille in zijn bloed. De man beweerde voor de rechtbank dat hij het slachtoffer nooit zag. Hij dacht dat hij een paaltje had aangereden.

