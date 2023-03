Jaap Reesema komt naar Brugge

In België brak Reesema door aan de zijde van de Limburgse DJ Regi, en daarna ging het voor de Nederlander snel in ons land. Met onder meer een passage in Liefde voor Muziek, een samenwerking met Pommeline Thijs in 'Nu wij niet meer praten' en acht keer een uitverkocht Sportpaleis is de zanger ondertussen een begrip in Vlaanderen.

Ook DO is bekend in de muziekwereld. Begin de jaren 2000 brak ze door met coversongs, even later boekte ze een succeshit met Marco Borsato: 'Voorbij'. In 2011 en 2015 nam ze deel aan het Nederlandse muziekprogramma 'Beste Zangers'.

Tickets voor het concert zijn te koop via deze link.