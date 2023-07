Izegems zwembad neemt maatregelen tegen overlast

In de aangekondigde hitte wordt het weer bijzonder druk in het openluchtzwembad in Izegem. Om te beletten dat er overlast ontstaat, heeft de stad bijkomende veiligheidsmaatregelen zoals een identiteitscontrole.

Met tropische temperaturen in aantocht, maakt het openluchtzwembad van Izegem zich op voor een overrompeling. Er kunnen dan maximaal 1.400 zwemmers tegelijk binnen. Om alles in goeie banen te leiden wordt er extra personeel ingezet. Om de bezoekers een veilig gevoel te geven, voorziet de stad bewaking en er is regelmatig politietoezicht. Bovendien moet elke zwemmer bij het binnenkomen zijn of haar identiteitskaart laten zien. "Voor mensen die het te bont maken, alcohol en drugs binnen smokkelen en de redders uitdagen is hier geen plaats", zegt het stadsbestuur.