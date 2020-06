Izegems kraanbedrijf veroordeeld voor dodelijk kraanongeval

Op de correctionele rechtbank van Veurne heeft de rechter zich uitgesproken in de zaak van het dodelijk kraanongeval in Nieuwpoort enkele jaren geleden.

Eind december 2017 viel een bouwkraan door hevige windstoten op residentie Mosselbank. Daarbij kwam een vrouw van 73 uit Marke om het leven. Haar man geraakte zwaargewond en verschillende appartementen liepen zware schade op.

"Verband tussen fout en schade duidelijk"

De rechter was van oordeel dat de algemene zorgvuldigheid niet werd nageleefd en veroordeelde het kraanbedrijf Nerimat uit Izegem dan ook tot een boete van 12.000 euro waarvan 4/5 met uitstel. Het moet ook 13.000 euro gerechtskosten betalen. Enkele werknemers werden vrijgesproken. Volgens de rechter maakte Nerimat een fout door geen windprofiel te maken. En dat was een nalatigheid. Volgens de rechtbank had het bedrijf de werknemers beter moeten ondersteunen om mogelijke menselijke fouten te vermijden. Want het verband tussen fout en schade is bewezen. Volgens het Openbaar Ministerie was de kraan te licht en niet hoog genoeg om daar geplaatst te worden.

De strafrechtelijke zaak staat los van de burgerlijke, die later nog gevoerd wordt. Die is met meer dan 40 benadeelde partijen een flinke kluif voor verzekeraars.

