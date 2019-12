Izegems borstelbedrijf neemt sectorgenoot over

Het familiebedrijf Bhobo werd in 1944 gesticht door Omer Hochepied en zijn vrouw Maria De Waele, laat het bedrijf weten. "Op vandaag staan kleinzoon Christophe met zijn echtgenote Hanne Corteville aan het roer van dit bloeiende bedrijf. De keuze voor een niche binnen de borstelsector, draadborstels en plumeaus, legt hen geen windeieren. Ze leveren hun producten aan tal van andere borstelbedrijven en schoonmaak-distributeurs in meer dan 15 landen."

Greijmans Groep werd opgericht door het koppel Eric en Lenie Greijmans in het Limburgse Lommel. "Het bedrijf is gespecialiseerd in roterende borstels voor wegreinigingsmachines. Daarnaast ontwikkelde men er een machine om zonder gebruik van pesticiden en op een zeer efficiënte manier mos en onkruid uit klinker bestratingen te verwijderen."

Productie in Izegem

Nu de overnameprocedure werd afgerond zal de productie-activiteit begin januari opstarten in Izegem. "Na de verhuizing van het machinepark zal Eric de opstart mee ondersteunen", laat Bhobo weten. "Daarnaast zal ook de Bhobo-ploeg versterkt worden zodat de productie van draadborstels en plumeaus onverminderd kan doorgaan. De producten zijn complementair en passen binnen de visie van een nichespeler in de borstelindustrie die kwaliteit “Made in Belgium” hoog in het vaandel draagt."

Nieuwe naam

"Met deze nieuwe stap in de rijke geschiedenis van Bhobo, verandert ook de bedrijfsnaam. "Hochepied bvba" wordt "Bhobo bv" op onze 75ste verjaardag. Ook het logo kreeg een kleine opfrisbeurt met de focus op onze kernactiviteit : manufacturing. Voor het overige blijft alles zoals voorheen voor de bhobo klanten", laat het bedrijf weten.