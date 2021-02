Izegem zet psycholoog in voor mentaal welzijn in coronatijd

In de tweede lockdown is er een hogere psychologische druk bij zowel jongeren als ouderen en dus grijpt de stad nu in. De eerste consultaties gaan vandaag al van start. Eén sessie kost 11,20 euro, maar wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming betaalt 4 euro. Iedereen kan vier sessies per jaar terugbetaald krijgen. Izegem is al een hele tijd bezig met het mentale welzijn van de bevolking, maar vangt nu toch steeds meer en dringender signalen op van mensen, die hulp nodig hebben.