Izegem promoot overname grafzerken

De ouders van Peter Velghe leven nog maar hij heeft al een plekje voor hen op de begraafplaats in Kachtem, naast het graf van een tante van zijn ouders. Toen de concessie van het graf verliep en niet verlengd werd, besloot hij om de concessie over te nemen en de zerk te behouden. Voorwaarde is dat hij de naam van de overleden personen wiens concessie afgelopen is, op de zerk laat staan.

'Er zijn hier nog plaatsen maar ik zou het jammer vinden dat de oude graftombes weggenomen terwijl ze kunnen hergebruikt worden. Ik wil die geschiedenis bewaren,' zegt Peter die zelf i de uitvaartsector werkt.

Velghe lanceert een oproep naar de inwoners van Izegem om ook een graf te hergebruiken. Dat kan al een aantal jaren. Maar tot nog toe werden slechts vier grafmonumenten opnieuw gebruikt. Maar het kan dus ook voor 'gewone graven'.

Steun van de gemeente

'We staan daar volledig achter. Graven moet je niet vernietigen als je ze een nieuwe bestemming kan geven. Ik zie dat mensen daar emotioneel bij betrokken zijn en soms de voorkeur hebben voor een bepaalde locatie. Het is fijn dat we die dan opnieuw kunnen gebruiken' aldus Caroline Maertens, schepen van begraafplaatsen in Izegem.

Een oud graf opnieuw gebruiken is duurzaam, een stuk goedkoper en neemt ook minder plaats in dan een nieuw graf. Al is er op de vier begraafplaatsen van Izegem voorlopig geen plaats tekort. Steeds meer mensen kiezen ook voor crematie.