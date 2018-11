Izegem is gaststad voor Internationale Schoenconferentie

Izegem is gaststad voor de Internationale Schoenconferentie. Dat is een driejaarlijks Europees congres voor mensen uit de schoenindustrie.

Het brengt ambachtslui, erfgoedwerkers en academici samen uit heel Europa. Traditioneel vindt het congres plaats in Tsjechië, maar nu dus voor het eerst in Izegem met zijn rijke schoen- en borstelverleden.

Tussen lezingen en bedrijfsbezoeken door was de internationale delegatie te gast bij Eperon d’Or, de erfgoedsite in de voormalige schoenfabriek in Izegem. Symbool van de rijke schoenindustrie van de stad.