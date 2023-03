Met de lente in aantocht organiseerde Izegem vandaag een grote zwerfvuilactie. Met afvalprikkers en vuilzakken in de aanslag gingen zo’n tweehonderd vrijwilligers op pad om het zwerfvuil in de stad op te ruimen.

Vooral bij de jeugd was het enthousiasme groot om het zwerfvuil aan te pakken. Zwerfvuil ontsiert niet alleen het landschap, maar het is ook schadelijk voor de natuur. Ondanks alle inspanningen van de stad om het probleem van zwerfvuil in te dijken met camera’s en hoge boetes, blijft het een moeilijk uit te roeien probleem. Op amper een voormiddag leverde de actie in Izegem al 750 kg zwerfvuil op.