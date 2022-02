Izegem betrekt bewoners met burgerbudget

Stad Izegem introduceert het burgerbudget: een initiatief waarbij burgers in en met hun buurt leuke acties kunnen organiseren. Het totaalbudget per buurt bedraagt 20.000 euro.

Izegem wil met het burgerbudget de burger een rechtstreekse stem geven en co-creatie aanmoedigen. Het is de volgende stap in het betrekken van de inwoners bij het beleid.

Burgemeester Maertens vertelt: “Met het burgerbudget realiseer je in en met je buurt leuke, verrassende initiatieven die de samenhorigheid en de leefbaarheid in je buurt kunnen verhogen. Alle inwoners van de stad – jong en oud – komen in aanmerking om een actie te realiseren.” Om samenwerking te stimuleren kan het burgerbudget wel enkel aangevraagd worden in een groep van minimum 4 personen."

Het burgerbudget wordt voor het eerst gelanceerd op 1 maart in Bosmolens. Later dit jaar komen Centrum West en Emelgem aan de beurt. De Mol, Kachtem, Centrum en Centrum Oost kunnen in 2023 aan de slag.

Het traject

Inwoners van Bosmolens kunnen vanaf 1 maart tot 1 april hun ideeën indienen via het participatieplatform van de stad. Aanmelden kan via Hoplr, het sociaal buurtnetwerk van en voor de buurt. Inwoners die niet digitaal vaardig zijn kunnen hun idee indienen in het stadhuis.

Een technische jury van deskundigen toetst de ingediende ideeën op haalbaarheid. Daarna worden de geselecteerde ideeën voorgesteld aan de buurtbewoners op een ontmoetingsplaats aan de hand van filmpjes. “Eind juni buigt een burgerjury met vertegenwoordigers uit alle leeftijdscategorieën zich over de ingediende initiatieven,” verklaart burgemeester Maertens. Inwoners kunnen ook op hun favoriete ideeën stemmen.

Vervolgens helpt de stad de winnaars met het realiseren van hun project.