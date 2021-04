IVOO haalt steeds meer PMD op in blauwe zak

Niet verwonderlijk want sinds juni 2019 mag er veel meer in de blauwe zak. In 2018 zamelde IVOO 2.321 ton PMD in, vorig jaar was dat 3.245 ton. Ook in januari en februari van dit jaar is er een toename van ongeveer 13% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Wellicht heeft ook corona hier mee te maken.

Doel is om per inwoners 8 kilo extra in te zamelen. Daarom blijft sensibiliseren nodig. Maar mensen weten vaak niet wat er nu wel en wat niet in de blauwe zak mag. Ook hier is nog wat werk aan de winkel. De inzameling gebeurt om de twee weken, samen met papier en karton. De IVOO is voorlopig niet van plan om de blauwe zakken wekelijks op te halen.