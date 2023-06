IVBO neemt vier recyclageparken over

Vanaf morgen neemt IVBO, de intercommunale voor Brugge en Ommeland, de recyclageparken van Beernem, Oostkamp, Ruddervoorde en Zedelgem over. IVBO heeft daarmee zeven parken in beheer, nadat ze eerder ook de parken in Brugge overnam.

Voor de inwoners van die gemeenten verandert er in principe niets. Je kan gewoon je afval blijven aanbieden aan hetzelfde tarief, zoals hier in Zedelgem. Op termijn moet het betaalsysteem in alle recyclageparken van IVBO wel hetzelfde zijn.

Ann Vandenbroucke, Afvalintercommunale IVBO: "Morgen verandert er in essentie niets en het is ook de bedoeling dat het blijft zoals het is. Zedelgem en de andere containerparken zijn mooi. We gaan wel investeren. Sommige parken hebben geen weegbrug, dat wil zeggen dat er eigenlijk gewoon wordt gekeken wat je bij hebt. Als je naar een eerlijk systeem wil gaan, moet je wegen. Gaan kijken wie de vervuilers zijn en het vervuiler-betaalt-principe hanteren. Dat zijn stappen die we moeten zetten en investeringen die we moeten doen."