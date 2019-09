Italiaan aangehouden op verdenking van mensensmokkel

Een Italiaan uit het Britse Sheffield werd donderdag gearresteerd in Zeebrugge en vrijdag door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

De 60-jarige Italiaan kwam donderdag naar België, waar hij een persoon kwam oppikken, om die vervolgens mee te nemen naar het Verenigd Koninkrijk. Toen hij zich in de vooravond samen met een jonge persoon aanbood bij P&O Ferries in Zeebrugge, waar hij wilde afreizen met de Pride of York, vond de grenscontrole de situatie verdacht.

20-jarige Albanees

De Scheepvaartpolitie werd verwittigd en tijdens het onderzoek werd duidelijk dat de passagier naar het Verenigd Koninkrijk zou worden gesmokkeld. De passagier betrof een Albanees van 20 jaar, die gebruik maakte van een vals Italiaans document om de oversteek te kunnen maken.

Mensensmokkel

De Brugse onderzoeksrechter besliste vrijdag om de Italiaan aan te houden op verdenking van mensensmokkel. De Albanese jongeman werd ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.