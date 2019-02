Israëliër wint Gouden Hoed in Knokke-Heist

Hij kreeg van de jury niet alleen de Gouden Hoed maar ook een geldprijs van 5.000 euro. “De Gouden Hoed is dit jaar een echte cartoon, zonder overduidelijke vingerwijzing. In praktisch alle andere cartoons zit dat telkens wel. Het is zowaar een grapje en dan nog een originele ook!”, klonk het.

En Nirgen was niet de enige die in de prijzen viel. De Griek Dimitrios Georgopalis en de Italiaan Agim Sulai gingen naar huis met de tweede en de derde plaats. De prijs van het Davidsfonds, waaraan enkel Belgische cartoonisten mogen deelnemen, ging dit jaar naar Alfons Vos uit Westerlo.