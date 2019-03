Isomasters bouwt mee aan grootste slachthuis van Afrika

Het contract wordt integraal opgevolgd en verwerkt vanuit de thuisbasis in West-Vlaanderen.

Isomasters is gespecialiseerd in modulaire koelcellen en geïsoleerde deuren en ontstond begin 2018 na de fusie tussen Isocab en Isobar. Exportmanager Pieter Bouckaert mocht recent het contract ondertekenen in Khartoum, de hoofdstad van Soedan. “Het gaat om een site van 230 op 60 meter, waar per uur 60 runderen zullen worden geslacht, 920 per dag of bijna 300.000 per jaar. Isomasters mag er de deuren en koelcellen leveren.”