Ish Ait Hamou ontvangt Van Acker Prijs 2020

Hij verwierf bekendheid bij het grote publiek dankzij tv-programma’s als So You Think You Can Dance, Terug naar Eigen Land, Alors on Danse en Dance Around the World. De Van Acker Stichting wil maatschappelijk geëngageerde artiesten of organisaties in het voetlicht plaatsen.

“Ish een culturele duizendpoot noemen is eigenlijk een open deur intrappen", zegt voorzitter Alain Petit. "Hij wil gewoon zijn verhaal brengen en kiest daarvoor het meest geschikte medium: van tv-programma’s, literatuur, film en theater tot opiniestukken en speeches. Als Van Acker Stichting hebben we bijzonder veel waardering voor het oprecht positivisme dat zijn werk uitstraalt, het geloof in de mens zeg maar, ook in moeilijke tot bikkelharde omstandigheden". De prijs wordt op vrijdag 29 mei in de Magdalenazaal in Brugge uitgereikt.