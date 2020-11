Iserbyt knalt naar winst in Urban Cross

De tweede editie van de Urban Cross, door corona zonder publiek, is gewonnen door West-Vlaming Eli Iserbyt. Wout van Aert eindigde knap derde bij z'n terugkeer in het veld.

De Urban Cross in Kortrijk was het toneel voor de tweede manche van de X20 Badkamers Trofee. Alle ogen waren gericht op ex-wereldkampioen Wout van Aert, die z'n terugkeer vierde in het veld. Vooraf hield hij de druk wat af, maar na halfweg koers ontbond hij toch z'n duivels. Europees kampioen Eli Iserbyt moest zich dubbelplooien om Van Aerts wiel te houden.

Michael lek, Eli versnelt

Op dat moment reed Michael Vanthourenhout alleen op kop, maar hij moest na een lekke band de rol lossen. Met ook nog Van der Haar in het wiel, reed het drietal richting finish. In de voorlaatste ronde versnelde Iserbyt en kon niemand volgen.

Na een foutje van Van Aert was de wedstrijd gereden. De renner van Jumbo-Visma moest Van der Haar ook laten rijden na technische problemen. Iserbyt weerstond de jagende Nederlander en behield constant z'n kleine voorsprong van een goeie vijf seconden.

Brand wint bij vrouwen

Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Nederlandse Lucinda Brand. Het was haar vierde overwinning van het seizoen. "Dat klinkt al lekker", zei Brand achteraf. Ze won na een intense wedstrijd in een sprint met drie. Betsema werd tweede, Kastelijn derde.

De Urban Cross heeft dus twee zeer aangename en spannende wedstrijden voortgebracht. Golazo had vooraf al een contract afgesloten voor vijf extra edities van de veldrit in Kortrijk. “We willen het beter blijven doen”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche.

Nog een opvallend beeld achteraf. Verschillende renners moesten zich namelijk haasten richting het vliegtuig. Winnaar van de dag Eli Iserbyt had het initiatief genomen om samen de trip naar Tabor te organiseren. Morgen wordt daar namelijk een Wereldbekermanche gereden.

Medereizigers van Iserbyt: Wout van Aert, Toon Aerts, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout, Quinten Hermans en Daan Soete. Ook Sanne Cant lift mee.

En voor nummer twee Lars Van der Haar wacht een camperrit van tien uur richting Tsjechië.