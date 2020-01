Iserbyt en Vanthourenhout West-Vlaamse troeven op BK veldrijden

Zondag wordt op Linkeroever in Antwerpen het Belgisch Kampioenschap veldrijden afgewerkt. Eli Iserbyt uit Kuurne is één van de topfavorieten.

Vandaag staat de verkenning van het BK-parcours op het programma. En dat oogt spectaculair. De crossers klieven door het zand van Sint-Anneke en moeten over een ponton op de Schelde rijden. Eli Iserbyt toonde zich de afgelopen weken de beste man achter de Nederlandse wereldkampioen Mathieu van der Poel en hoopt die vorm ook door te trekken op het BK. Maar het is tegelijk afwachten wat ploegmaat Michael Vanthourenhout kan. Ook hij toonde dat hij in een uitstekende conditie verkeert. Vandaag blikken we uitgebreid vooruit op de nationale titelstrijd met de beide West-Vlaamse tenoren.

Later meer