Iserbyt en Vandecaveye steunen campagne voor G-sport

Via de site geefeeneuro.be kunnen mensen 1 euro doneren. Door corona moeten clubs meer investeren om veilig te trainen. Er moeten onder andere handgel, mondmaskers en steriele handschoenen voorzien worden. Die producten kosten tegenwoordig een pak meer door de grote vraag en wegen extra zwaar door op het budget van clubs. Tegelijk vallen door corona ook veel trouwe jaarlijkse sponsors van G-sportclubs weg.

Initiatiefnemer Dave Vanhoutte van G-voetbal KFC Marke: “Met geefeeneuro.be willen we een antwoord bieden en vermijden dat clubs in financiële moeilijkheden komen, in hun aanbod moeten schrappen of ophouden met bestaan. Het idee kwam eigenlijk vanuit Nederland. Daar leeft G-sport echt. En exact dat wil ik ook bereiken hier in België.”

Veldrijder Eli Iserbyt en ex-judoka Gella Vandecaveye zijn de gezichten van de campagne.