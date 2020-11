Iserbyt 2e in Niel: 'Sweeck was sterker'

"Laurens was de laatste ronde net iets sterker en Toon valt weg door een lekke band. Anders hadden we een andere finale gezien", vatte Iserbyt het samen. "Voor mij was het lastig vandaag. Veel meer dan aanklampen lukte me niet. Dat is niet leuk om zo te koersen, maar als het niet anders lukt, dan moest ik het wel zo doen. Ik was ook wel wat bezig met het klassement van de Superprestige. Lukte winnen niet, dan wilde ik wel voor Toon eindigen. Jammer dat hij lek rijdt, maar daardoor word ik wel tweede. Dat is één punt meer dan Toon."

Genoten na EK

Iserbyt kampte een beetje met de naweeën van het EK. "De week voor het EK was toch lastig geweest, zowel fysiek, als mentaal. En de voorbije dagen heb ik nu wel genoten van die trui, al eens wat meer gegeten. Dat mag ook, vind ik. Als je zo'n trui wint, moet je toch even de tijd nemen om daar van te genieten. Dus alles bij elkaar, ik denk dat ik hier het maximale er uit heb gehaald."

Ploegmaat Laurens Sweeck won, na een rist ereplaatsen de voorbije weken. "Fijn, maar vergis je niet. Laurens was al goed bezig, alleen had hij de pech dat hij niet echt kon koersen op een parcours dat hem goed lag", legde Iserbyt uit. "Dat maakt soms het verschil. Je kan wel goed zijn, maar als je dan geen parcours op maat krijgt, is het moeilijk om te winnen. Dat zie je ook bij Toon. Die is ook heel goed, maar nu ligt soms het verschil gewoon aan de parcoursen. Zelf sukkelde ik hier wat in het zand. Dat is niet mijn beste punt en daar moet ik zeker nog op werken de komende weken met het oog op het WK in Oostende."