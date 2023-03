Irandeal Vandecasteele: Vlaams Belang heeft schrik voor vrijlating Iraanse terrorist

Het Grondwettelijk Hof heeft vrijdag een beroep tegen de Irandeal verworpen waardoor een verdrag overeind blijft dat voorziet in een uitwisseling van gevangen tussen ons land en Iran. De deal zou van belang kunnen zijn voor de vrijlating van OIivier Vandecasteele, de Belgische hulpverlener die intussen al meer dan een jaar wordt vastgehouden in een Iraanse cel.

EUROPESE VEILIGHEID IN GEVAAR

In ruil voor zijn vrijlating zou België de Iraanse schijndiplomaat Assadolah Assadi naar Iran kunnen overbrengen. Hij werd in 2021 in ons land veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol in een - verijdelde - terreuraanslag in Parijs. Net als N-VA heeft ook Vlaams Belang "met verbazing" kennis genomen van het arrest. De partij vreest dat de uitspraak de deur opent voor de uitlevering en vrijlating van Assadi. "Het is enerzijds een zéér fout precedent waarmee wij toegeven aan de chantagepolitiek van Teheran. Anderzijds is het ronduit gevaarlijk voor onze nationale én Europese veiligheid om deze terrorist weer zijn gang te laten gaan", zegt Kamerlid Ellen Samyn. "We mogen in geen geval tot uitlevering overgaan", klinkt het. Voor Vlaams Belang moet Assadi dus in de cel blijven en mag de regering dit"perfide akkoord" niet uitvoeren.