Irandeal Vandecasteele: Vande Lanotte leest het arrest als een "Salomonsoordeel"

Het Grondwettelijk Hof heeft vrijdag een beroep tegen de Irandeal verworpen waardoor een verdrag overeind blijft dat voorziet in een uitwisseling van gevangen tussen ons land en Iran. De deal zou van belang kunnen zijn voor de vrijlating van OIivier Vandecasteele, de Belgische hulpverlener die intussen al meer dan een jaar wordt vastgehouden in een Iraanse cel. In ruil voor zijn vrijlating zou België de Iraanse schijndiplomaat Assadolah Assadi naar Iran kunnen overbrengen. Hij werd in 2021 in ons land veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol in een - verijdelde - terreuraanslag in Parijs.

NOG GEEN ENKELE ZEKERHEID

Volgens grondwetsspecialist Johan Vande Lanotte zet het arrest van het Grondwettelijk Hof "de deur op een kier", maar schuift het Hof de finale beslissing eigenlijk door naar de rechtbank van eerste aanleg. "Het Grondwettelijk Hof zegt dat er moet rekening gehouden worden met de rechten van de slachtoffers van Assadi, maar ook met het recht op een menswaardig leven van de heer Vandecasteele. Die twee belangen moeten afgewogen worden", aldus Vande Lanotte. "We krijgen sowieso nog een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg en mogelijks nog in beroep", zo zei hij in Terzake. Volgens Vande Lanotte is het arrest van het Grondwettelijk Hof wel "goed nieuws" voor de familie van Vandecasteele "maar is er nog geen enkele zekerheid".