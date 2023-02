De inzamelactie in Kortrijk was een groot succes.

Sukru is maandag begonnen met de inzameling van onder meer kledij, om alles naar Zele te brengen en daarna naar Turkije te transporteren. "We hebben heel veel goederen binnen gekregen, dus zijn we genoodzaakt om te stoppen", zegt Sukru. "Enkel gelddonaties zijn nog mogelijk."

BEKIJK HIER: 'SOLIDARITEITSACTIES BIJ ONS NA ZWARE AARDBEVINGEN IN TURKIJE EN SYRIE" (7/02/2023):