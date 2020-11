In Zeebrugge heerst er weer hevige onrust over de aanwezigheid van transmigranten.

De jongste dagen zijn er steeds meer klachten over diefstallen, inbraken en bedreigingen en de inwoners voelen zich niet meer veilig. Afgelopen weekend nog werd een transmigrant opgepakt toen hij een diefstal had gepleegd. De speurders gaan na of hij nog voor andere feiten in aanmerking komt, hij zit inmiddels in de cel. Bij de bevolking klinkt de roep naar een burgerwacht steeds luider en ze willen dat de politieke overheden een oplossing vinden voor het probleem.