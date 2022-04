De fusie is vanmorgen in beide gemeenten hét gespreksonderwerp. En de meningen zijn verdeeld, al vinden de meesten het wel een positief verhaal. De inwoners zijn vooral blij dat er geen fusie komt met Tielt.

De fusie tussen Wingene en Ruiselede zorgt voor verdeeldheid bij de inwoners. Al zijn de meesten in Wingene wel positief. Ook in fusiegemeente Ruiselede zien we dezelfde verdeeldheid. Al horen we hier ook negatieve reacties.

