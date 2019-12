Inwoners van Sijsele springen in de bres voor koppel dat huis verloor

In Sijsele bij Damme is de solidariteit groot na de verwoestende brand van zaterdagmiddag. Een koppel uit de Stationsstraat staat op straat nadat hun woning in vlammen opging. Op Facebook starten Dammenaars nu met steunacties.

Het vuur brak omstreeks zaterdagmiddag uit. Een buurman alarmeerde de hulpdiensten, maar die konden niet voorkomen dat de woning volledig vernield werd. Er kwam een deskundige van het parket ter plaatse om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Het parket van Brugge bevestigt dat die accidenteel was.

Het koppel werd opgevangen en kan voorlopig terecht in een woning van het OCMW. Maar nu roeren ook de dorpsgenoten zich. In Facebookgroepen circuleren er enkele oproepen om geld en spullen te doneren aan het koppel. Zo staat er een collectebus in de Cultuurfabriek in Damme en een buurman gaat op 29 december een aperitiefconcert organiseren. Verder zet ook vzw De Statie, het feestcomité van Sijsele, zich in: de vereniging gaat een pannenkoekenverkoop op poten zetten.

Meer info: https://www.facebook.com/events/2534065216662756/

