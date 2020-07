Inwoners van Oostende bepalen mee agenda gemeenteraad

In Oostende kunnen burgers nu zelf een punt op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Zo wil Oostende hen meer inspraak geven in het beleid van de stad. Ook andere steden zoals Kortrijk en Roeselare hebben al initiatieven in die richting genomen. Die kenden niet altijd evenveel succes.

Het zogenaamde spreekrecht kan wel alleen over zaken gaan waar de stad voor bevoegd is. Er zijn 500 handtekeningen nodig om het punt op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Ter vergelijking, in Kortrijk zijn er dat 4000. De voorzitter van de gemeenteraad bekijkt of aan alle voorwaarden is voldaan, en dan krijgt de spreker maximum vijf minuten bij het begin van de zitting.

Wouter De Vriendt, voorzitter van de gemeenteraad in Oostende: "We kiezen echt voor een zeer laagdrempelig systeem, zo democratisch mogelijk. Als het echt gaat om een voorstel, een beleidspunt om Oostende te veranderen, dan moet de gemeenteraad daarover stemmen. Het is niet zomaar vraag en antwoord, het is veel meer dan dat. Een democratie maken, dat doe je samen met de inwoners van je stad."