De meeste steden en gemeenten in West-Vlaanderen nodigen hun inwoners de komende dagen of weken uit voor de officiële nieuwjaarsreceptie.

Maar er zijn ook al vroege vogels die op 1 januari geklonken hebben op het nieuwe jaar, Nieuwpoort bijvoorbeeld. Maar de allereerste nieuwejaarreceptie in de provincie was in Hoeke bij Damme, waar de inwoners nog voor de middag bijeen kwamen. Hoeke telt 138 inwoners en 70 huizen.