Inwoners van 50 West-Vlaamse gemeenten kunnen hun dakenscan raadplegen

Vandaag zijn via de website dakinzicht.fluvius.be al van 25 West-Vlaamse gemeenten een dakenscan raadpleegbaar. Vanaf september komen daar nog eens 25 gemeenten bij. Onze provincie is daarbij de best scorende provincie.

“Luchtthermografie maakt het mogelijk om de warmteverliezen van daken in kaart te brengen en zijn een manier om burgers te sensibiliseren hun woningen energetisch te renoveren. Toch is er meer promotie en begeleiding nodig om tot effectieve resultaten te komen”, legt Vlaams parlementslid Brecht Warnez uit, die de cijfers opvroeg bij minister Zuhal Demir (N-VA).

In de winter van 2017-2018 lanceerde Fluvius het project “dakinzicht”. Hierbij worden gemeenten in Vlaanderen overvlogen met het oog op het in kaart brengen van het warmteverlies van de woning. Via het dak gaat immers heel wat warmte en dus energie verloren. De komende maanden wordt een versnelling hoger geschakeld in het aanbieden van dakenscans. Vandaag staat van 25 gemeenten de data al online beschikbaar. Van 25 gemeenten zal deze in september op de website komen. In totaliteit zijn er dus nu 50 gemeenten waarvan thermografische luchtfoto’s werden gemaakt. In Avelgem, Kortrijk en Menen zijn de daken gedeeltelijk overvlogen en zal de informatie pas later beschikbaar zijn voor de burgers.

De provincie West-Vlaanderen is hierbij de best scorende provincie. In Vlaanderen zijn ondertussen 162 gemeenten volledig overvlogen. Bijna één derde ligt dus in onze provincie. De totale kostprijs van het overvliegen en de dataverwerking is 1,1 miljoen euro.