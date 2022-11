Inwoners Ruiselede moeten zich uitspreken over fusie met Wingene

Zondag kunnen de inwoners van Ruiselede zich in een volksraadpleging uitspreken over een mogelijke fusie met Wingene. Die zou er vanaf 2025 komen.

De hele week nog zijn er infosessies in beide gemeentes, waar inwoners vragen kunnen stellen. Gisteravond was er de eerste sessie, en die is druk bijgewoond.

Op het eerste infomoment in Ruiselede is een debat niet mogelijk. De zowat 300 inwoners mogen wel vragen stellen. Veel concrete antwoorden komen er niet, want de fusieplannen moeten nog met Wingene besproken worden. Veel mensen nemen het niet dat er vooraf geen inspraak geweest is en dat de keuze voor Wingene een voldongen feit is.

Zondag tot 13u kan iedereen ouder dan 16 jaar in Ruiselede stemmen voor of tegen de fusie met Wingene. Het referendum is pas geldig als minstens 20% van de stemgerechtigden opdaagt. Maar het resultaat is niet bindend.

Hoe dan ook is een fusie onafwendbaar. Dat zegt professor bestuurskunde Filip De Rynck van de universiteit van Gent. Meer nog, 't is een eerste stap in een nog grotere fusie zegt hij. Volgens De Rynck gaat de Vlaamse overheid fusies tussen gemeenten op termijn verplichten.