Invoering covid safe ticket vanaf maandag zorgt voor annulaties

De hotels zitten tijdens het verlengde weekend zeventig tot negentig procent vol. Maar daarna is het moeilijker.

Bart Boelens van Hotel L'Europe: "Het eerste weekend zal nog goed zijn, maar vanaf maandag voelen we dat mensen die een Covid Safe Ticket moeten hebben, dat die afhaken. Er zijn nog heel wat mensen die dat ticket niet hebben. Heel wat mensen uit Brussel en Wallonië haken af voor volgende week. Ook de buitenlanders zijn ongerust. De Duitsers hadden de weg teruggevonden deze zomer, maar hebben nu schrik voor wat komen zal."

Door de vernieuwing van een stuk spoorweginfrastructuur -uitgerekend in de herfstvakantie- is Oostende niet bereikbaar per trein. Die trein wordt naar Blankenberge afgeleid en vanaf daar moet je de bus op. De burgemeester, Bart Tommelein, rekent op het gezond verstand en de verantwoordelijkheidszin van de toeristen die naar de kust komen. In Oostende zitten ze trouwens opnieuw boven de 200 besmettingen per dag. Er liggen nu 24 mensen met covid in het ziekenhuis.