Investeerders bezoeken Brugge

De aanwezige ondernemers krijgen onder meer toelichting over de huidige situatie in Brugge, de verwachtingen voor het toerisme na de coronapandemie en de impact van de grote nieuwe stadsprojecten, zoals het nieuwe beurs- en congrescentrum BMCC op het Beursplein en de kunstenhal BRUSK op de Garenmarkt.

7,6 procent van de winkelpanden staat leeg

“Volgens de meest recente leegstandscijfers is de leegstand in het kernwinkelgebied van Brugge tussen 2019 en eind 2021 gestegen van 5,5% naar 7,6%. Uiteraard speelt corona daar een belangrijke rol in”, duidt schepen van lokale economie Pablo Annys (Vooruit). Brugge scoort met deze cijfers beter dan andere centrumsteden en het Belgische gemiddelde: begin dit jaar stond er in België gemiddeld 11,8% van de handelspanden leeg. Volgens studiebureau Locatus zou de leegstand in België dit jaar zelfs kunnen oplopen tot 13,3%.“Wij blijven daar in ons kernwinkelgebied ruim onder. Al is het wel zo dat de leegstand in Brugge zich op zichtbare locaties bevindt en dat we dit beeld hier niet gewoon zijn”, vervolgt Annys.

Veel kleinschalige nieuwkomers

Vandaar dat de Stad zich extra inzet om deze panden snel weer in te vullen met kwalitatieve en aantrekkelijke nieuwe handelszaken. “We merken dat Brugge in trek blijft bij startende ondernemers”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Zo kan de stad al een aanzienlijke lijst voorleggen van fijne boetiekjes en winkels die het voorbije jaar openden. En er komen nog enkele interessante retailers naar Brugge begin volgend jaar. Zo opent kinderkledingmerk NAME IT in december een winkel in Brugge. Anderen hebben hun zaak volledig vernieuwd of opnieuw gelokaliseerd zoals bijvoorbeeld CKS in de Zuidzandstraat met een state of the art concept store.