De vrouw van 51 uit Bavikhove die vorig jaar zeven brandstichtingen heeft bekend in haar eigen huis, wordt geïnterneerd.

De feiten gebeurden verspreid over 23 jaar, bij haar thuis in de Vondelstraat. Volgens de psychiater is ze ontoerekeningsvatbaar. Het komt dus niet meer tot een proces.

De feiten zorgden telkens voor flink wat schade. De vrouw bekende na de laatste brandstichting vorig jaar uiteindelijk alle feiten. Haar man was ook even opgepakt, maar die werd snel vrijgelaten toen bleek dat zijn vrouw al die jaren telkens brand had gesticht.

