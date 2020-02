Internering voor "schrik van de (kust)horeca"

Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank beslist. De vrouw moest zich verantwoorden voor vijf feiten in Gent. De vrouw zit momenteel al een jarenlange gevangenisstraf uit. Nadine W. ging meer dan 120 keer op restaurant, maar bleek de rekening nooit te kunnen betalen.

Psychotische stoornis

Op enkele maanden tijd stapelde W. de verstekveroordelingen op. In totaal werd ze al tot meer dan honderd maanden effectieve gevangenisstraf veroordeeld. Op 18 juli werd ze opgesloten in de gevangenis, toen een groot deel van haar straffen definitief werd. De Gentse correctionele rechtbank beval in september een psychiatrisch onderzoek in het kader van de interneringswet. De gerechtspsychiater kwam tot de conclusie dat de vrouw lijdt aan een chronische psychotische stoornis.

Verzetten

Gisteren nog moest de vrouw nog in Brugge voorkomen omdat haar raadsman voorgaande gerechtelijke uitspraken had betwist. Een aantal dossiers waarvoor hij verzet had aangetekend werden onontvankelijk verklaard, voor een aantal andere zaken werd haar effectieve straf omgezet in een straf met uitstel.

Haar raadsman, meester Peter Gonnissen is alvast opgelucht door het vonnis van de rechter in Gent. "Maar dat betekent de facto niet dat de huidige beroepsprocedures tegen alle voorgaande veroordelingen worden stopgezet".