Internering voor inbreker die vrouw neerstak

In december 2018 pleegde hij een inbraak in een woning in Knokke-Heist. Hij werd op heterdaad betrapt door de bewoonster van 47 jaar en stak haar meer dan tien keer met een mes. Ze werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Op basis van een Europees aanhoudingsmandaat werd hij later in het Zwitserse Zürich een verdachte gearresteerd.

Uit de eerste bevindingen van de gerechtspsychiater bleek dat de man ontoerekeningsvatbaar was. Na een nieuw gesprek oordeelde de deskundige echter dat de verdachte toch niet aan een geestesstoornis lijdt. Enkele uren na zijn verwijzing naar de correctionele rechtbank stichtte de man eind vorig jaar brand in zijn cel in de Gentse gevangenis. Daarbij liep de beklaagde zelf ernstige brandwonden op.

De rechtbank oordeelde dat de twintiger op het moment van de feiten wel toerekeningsvatbaar was, maar op dit moment niet. In die omstandigheden werd dan ook zijn internering bevolen

