Internationale promotie voor Kursaal Oostende

Het Kursaal wordt opgenomen in het netwerk van inspirerende meetinglocaties dat Toerisme Vlaanderen uitbouwt om Vlaanderen internationaal te presenteren als een kwaliteitsvolle congresbestemming. Intussen worden 9 nieuwe meetinglocaties in erfgoed erkend in Vlaanderen, bovenop de zes reeds erkende sites. Voor West-Vlaanderen is Kursaal Oostende de eerste erfgoedsite die internationaal gepromoot wordt.

"Mensen zullen elkaar altijd willen ontmoeten"

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA): “Momenteel zijn het nog onzekere tijden, maar ook de meetingindustrie zal zich weldra terug op gang kunnen trekken. Mensen zullen elkaar altijd willen ontmoeten om samen te werken aan de toekomst van hun sector of hun passie te delen, over de grenzen heen. Waar kan dit beter dan in een van onze unieke erfgoedlocaties."

Eerste West-Vlaamse locatie

Voor de provincie West-Vlaanderen betekent de beslissing haar eerste erkenning als historische erfgoedlocatie van hoog niveau. “Kursaal Oostende heeft een unieke architectuur van midden jaren ’50, strak modernistisch en functioneel. Het dankt zijn grote capaciteit aan de theaterzaal en grote ruimtes, zoals de Delvauxzaal met een opvallende muurschildering van deze kunstenaar. Je stapt vanuit het Kursaal zo het strand op, een meetingbeleving die bijblijft”, zegt Demir.