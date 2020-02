Internationale erkenning voor AZ Delta

AZ Delta campus Roeselare heeft een internationale erkenning gekregen als supraregionaal traumacentrum. Het is pas het derde ziekenhuis in Vlaanderen dat dit label krijgt.

AZ Delta is bijzonder opgetogen met de erkenning. Kristien Beuselinck, woordvoerder AZ Delta: "We bieden patiëntgerichte zorg aan, van de acute opvang van een zwaargewond slachtoffer op spoed tot de revalidatie nadien. De omkadering bestaat ondermeer uit goed uitgeruste traumakamers op spoed, operatiezalen voor traumachirurgie (met oa. hartchirurgie, thoraxchirurgie, abdominale chirurgie en neurochirurgie), intensieve zorg en een bloedbank die voorzien is op massatransfusies."

Opleidingen

AZ Delta krijgt van de auditeur een extra pluim voor de opleidingen binnen de dienst. Kristien Beuselinck: "De nodige expertise bekomen we door een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen doorgedreven en frequent te trainen volgens specifiek ontworpen procedures. Uit studies bleek dat de overlevingskans in Engeland na de introductie van hun Major Trauma Centre, steeg met 19 procent."

Opvang zwaargewonden

Volgens een studie van het het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg is de zorg voor zwaargewonden te verspreid. In de studie werd ook vastgesteld dat er een gebrek is aan goeie registratie en dat de opvang van zwaargewonden best georganiseerd wordt in ziekenhuizen waar de nodige expertise en specifiek, goed uitgerust materiaal aanwezig is. Beuselinck: "Licht- en matiggewonde patiënten kunnen nog steeds in andere ziekenhuizen behandeld worden. De ernstig gewonden vragen echter zoveel extra organisatorische uitdagingen, dat centralisatie hiervan gerechtvaardigd is."

Nieuwe campus

AZ Delta Roeselare verhuist in april 2020 naar de nieuwe campus in Rumbeke. "En dat zal de spoedzorg alleen maar verbeteren," klink het. "Dat de patiënt centraal staat, is namelijk ook architecturaal vertaald: de scanners en het operatiekwartier zijn vlakbij de boxen waar de zwaargewonden opgevangen worden. Met onze centrale ligging in West-Vlaanderen, naast de belangrijkste verkeersas en het bewijs van onze goede organisatie, willen we de traumazorg verder uitbouwen in samenwerking met de noodcentrale en omliggende ziekenhuizen," besluit Kristien Beuselinck.