Internationale dansgroepen kleuren Izegems Wereldfestival

Zes dansgroepen uit alle hoeken van de wereld toveren Izegem heel even om tot een echte wereldstad. De kleurrijke volksdansen en spectaculaire acts doen de monden van de bezoekers van het Wereldfestival meermaals openvallen.

Het Wereldfestival in Izegem is zowat een jaarlijkse traditie geworden. Dansers vanuit verschillende werelddelen wekken hun tradities en cultuur tot leven met allerlei volksdansen en heel wat spektakel. Zes dagen lang geven dansgroepen uit Armenië, Servië, Indië, Colombia, Ecuador en Argentinië het beste van zichzelf. En dat weet niet alleen het publiek te smaken, maar ook de groepen zelf. Het is voor hen het uitgelezen moment om elkaars dansen te leren en zo nieuwe vriendschappen te smeden.

Het Wereldfestival eindigt dinsdag met een namiddagvoorstelling en een slotshow.