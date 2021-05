Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie krijgt extra kleur

Op het Wapenplein, siert vanaf vrijdag 14 mei een enorme regenboogvlag van 3000 papieren bootjes de zeedijk ter hoogte van het Casino. Verschillende leerlingen van Go! Athena stellen daar ook een verhalenroute rond het LGBTI-thema voor.

Op de internationale dag tegen holebi- en transfobie willen verschillende LGBTI+-organisaties de aandacht vestigen op het probleem van homo-, bi- en transgenderhaat. Stad Oostende hijst daarom elk jaar de regenboogvlag aan het stadhuis en op het Wapenplein. Dit jaar werden er bijkomende initiatieven uitgewerkt. Stad Oostende gaat voluit voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en de verschillen tussen mensen erkend en gerespecteerd worden.

Regenboogvlag van 3000 bootjes

“Ons land werd dit jaar opnieuw opgeschrikt door een incident van homogeweld, wat toont dat de strijd voor aanvaarding nog lang niet gestreden is”, vertelt schepen van Mens & Milieu Silke Beirens. “Helaas vraagt een mentaliteitswijziging veel tijd en worden holebi’s en transgenders nog vaak geconfronteerd met discriminatie, vooroordelen, pesten en zelfs geweld. In Oostende laten we geen enkele ruimte voor twijfel. Bij ons is iedereen welkom. De Stad aan Zee is een regenboogstad. ”



Stad Oostende, çavaria - de Vlaamse belangenverdediger en koepel van LGBTI-organisaties die zich inzet voor de rechten en het welzijn van homo’s, lesbiennes, bi’s, transgenders en interseksepersonen in alle aspecten van het dagelijkse leven - en de Oostendse GO!-scholengroep werkten samen aan een enorme regenboogvlag van 3000 papieren bootjes om IDAHOT in de kijker te zetten.

Elk bootje is gevouwen door een leerling uit Oostende en draagt een hoopvolle boodschap voor meer tolerantie en inclusie. De bijna 200 meter lange regenboogvlag fleurt de zeedijk op ter hoogte van het Casino tijdens het Hemelvaartsweekend.



"Jongeren zijn belangrijke medestanders in de strijd tegen onverdraagzaamheid. Dat ons onderwijs hiermee aan de slag gaat is een stap in de goede richting. Gelijke rechten voor iedereen is geen verworven goed, hoe meer jongeren zich hiervan bewust zijn, hoe sterker het signaal tegen homo- en transfobie zal zijn.", benadrukt schepen van Onderwijs Natacha Waldmann.



Bezoekers worden uitgenodigd om mee te bouwen aan de vlag door zelf een bootje met een positieve boodschap toe te voegen. Dat kan van vrijdag 14 tot zondag 16 mei, telkens van 13.00 uur tot 18.00 uur.

Verhalenroute ‘liefdesantigifcentrum’

Enkele leerlingen van Go! Athena brengen aan de grote regenboogvlag een actie met slampoetry rond het LGBTI-thema. Hiermee stellen ze het ‘liefdeantigifcentrum’ voor, een project waar ze bijna een jaar aan werkten.

Het liefdesantigifcentrum is een verhalenroute waar de wandelaar getuigenissen van jonge LGBTI-ers te zien krijgt. De getuigenissen worden telkens gekoppeld aan een luisterverhaal, waarin ontroering een tegengif tegen de verkilling biedt. Centraal staat de strijd tegen groeiende onverdraagzaamheid tegen de LGBTI-gemeenschap, zoals dat door de jongeren in de regio Oostende ervaren wordt. De route start aan de grote origamivlag aan het Casino en eindigt aan het nieuwe regenboogzebrapad op de Torhoutsesteenweg ter hoogte van het Mac Leodplein.



Tijdens de uitwerking van de verhalenroute hebben de leerlingen gebrainstormd met Sam Bettens. Hij stuurde een bijdrage die tijdens de verhalenroute te bekijken is. De leerlingen mochten minister Petra Desutter interviewen en ook theatermaker Jaouad Alloul maakte een verhaal voor de route. Tenslotte schreven de leerlingen zelf het openingsgedicht van de verhalenroute en de te beluisteren verhalen.

De verhalenroute kwam tot stand met een subsidie van het steunfonds Hart voor West-Vlaanderen en ondersteuning van de Stad Oostende.

Foto's: Elien Derynck en Elio de Bolle