Internationale artiesten kleuren Next Festival

Met het Next Festival in Kortrijk staat het grootste grensoverschrijdend cultureel project in de grensregio op de culturele agenda. Er lopen maar liefst 63 voorstellingen in 16 steden en gemeenten in West-Vlaanderen, Henegouwen en Noord-Frankrijk.

De première van de nieuwe dansvoorstelling van de Griekse choreografe Lenio Kaklea was gisterenavond het startschot van het Next Festival in Kortrijk. Toeschouwers krijgen een buitengewone interpretatie te zien van ‘Sonatas and Interludes’, een meesterwerk van John Cage.

Artiesten van over de hele wereld

Naast Lenio Kaklea, haalt Next ook nog andere grote internationale gezelschappen naar hier. De artiesten komen onder meer uit Japan, Zuid-Afrika, Ijsland en Palestina, maar ook kleine, jongere Vlaamse gezelschappen staan hier op het podium. Het Next Festival loopt nog tot 4 december in Ieper, Waregem, Harelbeke, Menen, Tielt en Kortrijk.