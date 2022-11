Internationaal theater- en dansfestival NEXT van start in Kortrijk

In Kortrijk is het internationaal theater- en dansfestival NEXT van start gegaan. Het is een samenwerking van kunsthuizen in West-Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Henegouwen. Drie weken lang toont NEXT 40 voorstellingen in vijftien steden, met vooral aandacht voor nieuw artistiek werk.

Next opent met Phoenix, een dansvoorstelling met drones. De dansers worden als het ware belaagd door vliegende drones. Het lijkt onschuldig, maar even later wordt alles duidelijk. De dansers op het podium in Kortrijk maken via Skype een live verbinding met dansers in de Gazastrook, die daar niet weg mogen en dagelijks door drones bespioneerd worden.

De voorstelling in Kortrijk versmelt met wat er op datzelfde moment in de Gazastrook gebeurt. Het grensoverschrijdende festival opent met een wel heel bijzondere voorstelling, meer komt altijd wel met verrassingen op de proppen.

De komende drie weken toont NEXT veertig hedendaagse theater-, dans- en performancevoorstellingen, verspreid over zo’n vijftien steden bij ons, maar ook over de grens in Noord-Frankrijk.