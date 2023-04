Interimkantoor volledig vernield nadat auto inrijdt op gevel

In Ieper reed maandagmiddag een Volkswagen Vento CL in op een interimkantoor van Randstad. De jonge bestuurder kwam met de schrik vrij.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Tempelstraat en de Vooruitgangstraat in Ieper. Daar reed de man een appartementsgebouw binnen, in het interimkantoor van Randstad. Doordat het Paasmaandag is, was het kantoor gelukkig gesloten.

Onder invloed van drugs

Het kantoor is volledig vernield, maar de brandweer kwam snel ter plaatse om het gebouw te stutten en de gevel te dichten. De bestuurder, een 34-jarige man uit Ieper, werd met lichte verwondingen overgebracht naar het Jan-Ypermanziekenhuis voor een check-up. Uit bevindingen bleek dat de bestuurder onder invloed was van drugs op het moment van het ongeval. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken.