Het interimkantoor in Ieper waar op tweede paasdag een auto in de gevel is gereden verwijst nu met een knipoog naar dat ongeval met een lud!ieke banner. 'De kortste weg naar een nieuwe job," staat er te lezen.

Het ongeval gebeurde op tweede paasdag in de Tempelstraat in Ieper. Een auto reed er het interimkantoor binnen. Maar vanwege de feestdag was niemand in het kantoor aanwezig en niemand raakte gewond. Er was wel veel schade, maar toch ging het kantoor na een week weer open.

Een tijdelijke gevel verwijst met een knipoog naar dat ongeval: "De kortste weg naar jouw volgende job" staat er te lezen.

