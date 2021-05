Interbad dicht voor dringende renovatiewerken

In het zwembad zijn dringende renovatiewerkzaamheden aan het plafond nodig die best nog voor de zomervakantie plaatsvinden. Dat houdt in dat het Interbad van zondag 23 mei tot en met zondag 4 juli zijn deuren zal sluiten voor het publiek.

Brugge, Damme en uitbater Farys excuseren zich voor het ongemak. Schepen van Sport Franky Demon: “We beseffen dat zwemmen in deze coronatijden een welgekomen activiteit is. Maar nog belangrijker dan de fysieke en mentale gezondheid, is de veiligheid van onze zwemmers. Het is nu even doorbijten, maar na de werkzaamheden zal het zwembad weer ten volle gebruikt kunnen worden. Wie weet zelfs met een grotere capaciteit als er meer versoepelingen komen.”