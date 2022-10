Interactieve FAST 4-ward is groot succes

Het E17-ziekenhuisnetwerk zet beroertezorg extra in de kijker met FAST 4-ward. Dat zijn interactieve wandelingen waarbij de kennis over beroerte wordt getest. FAST 4-ward, liep normaal tot 29 oktober, maar wordt door het grote succes verlengd tot 9 mei 2023.

Het initiatief komt er van de Belgian Stroke Council. Zij bundelden in een applicatie interactieve wandelingen in de groene omgeving van de deelnemende ziekenhuizen die in het E7-netwerk zitten.

Iedereen sensibiliseren

Met de interactieve Fast 4-ward wil het E17-ziekenhuisnetwerk en de Belgain Stroke Council een zo groot mogelijk doelpubliek informeren over beroertes: wat zijn de symptomen, hoe herken je ze, en wat kan je doen?

Je kan zelf meedoen met een van de wandelingen via de website: http://www.e17ziekenhuisnetwerk.be/nieuws/wandel-en-quiz-mee-met-fast-4-ward