Intendant kiest voor bovengrondse leiding voor Ventilusproject

Als je een robuust, toekomstgericht elektriciteitsnet wil bouwen in ons land, is een bovengrondse leiding op dit ogenblik technisch de enige mogelijke oplossing voor het Ventilusproject.

Dat heeft Guy Vloebergh, de intendant van de Vlaamse regering voor het project, verklaard in De Ochtend op Radio 1.

Hij roept de regering op nu snel een keuze te maken om de onzekerheid op het terrein weg te nemen.

Sterk protest

Het Ventilusproject, een nieuwe hoogspanningslijn in West-Vlaanderen die de offshore-windenergie aan land moet krijgen, stuit al jaren op protest uit een aantal West-Vlaamse gemeenten. Ventilus verloopt immers deels via bestaande hoogspanningslijnen, maar omvat ook kilometers aan nieuwe bovengrondse lijnen, parallel met de E403.

Buurtbewoners en actiecomités zijn onder meer bezorgd om de impact van de hoogspanning op hun gezondheid, maar ook om de visuele vervuiling en de mogelijke ontwaarding van het vastgoed in de streek. De burgerbewegingen zouden de hoogspanningslijnen liever ondergronds gerealiseerd zien. Een aantal burgemeesters zit op dezelfde golflengte. De Vlaamse regering stelde in februari van vorig jaar een intendant aan in het dossier. Die heeft voor de paasvakantie zijn eindrapport afgeleverd. Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) kondigde aan dat ze nog extra informatie wil inwinnen op het federale niveau.

"Bovenleiding enige oplossing"

Maar volgens intendant Vloebergh zijn alle vragen van de burgerplatformen beantwoord. Zijn dossier bevat heel wat pro's en contra's, maar is voor hem duidelijk dat een bovengrondse leiding de enige oplossing. Hij geeft de burgerplatformen wel een pluim, omdat ze de gezondheidsproblemen en de magnetische velden op de agenda hebben geplaatst. Daarom roept hij het Vlaamse niveau op normen te verankeren. En je zou bij nieuwe hoogspanningsleidingen een voorzichtigheidsprincipe aan de dag kunnen leggen.

"Dit dossier is zwart of wit, je moet kiezen", gaat Vloebergh voort. Nadien moet je de mensen op het terrein de hand reiken om de beslissing op de best mogelijke manier te implementeren.