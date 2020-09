Intelligente zebrapaden waarschuwen weggebruikers in Menen

Daarmee wil ze de verkeersveiligheid nog verhogen. Schepen van Mobiliteit Patrick Roose: "Verkeersongevallen worden vaak veroorzaakt enerzijds door onaangepast rijgedrag en anderzijds door onoplettendheid. We hebben mensen die de verkeersregels aan hun laars lappen en de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar brengen, de afgelopen maanden aangepakt. Maar soms zijn verkeersongevallen ook het gevolg van onbewuste en ongewilde overtredingen. Door routine bijvoorbeeld".

Systeem detecteert en alarmeert

Met de intelligente zebrapaden wil de bestuursploeg dat risico nu beperken. Eerder gebeurde dat her en der met flikkerende ledverlichting aan een aantal zebrapaden. Nu wordt een systeem ingevoerd dat gewenning tegengaat. In een aantal bredere straten, zoals de Guido Gezellelaan, de Volkslaan, de Fabiolalaan en de Gen. Lemanstraat, werkt Menen voortaan met cameradetectie. Dat systeem alarmeert autobestuurders en fietsers wanneer een voetganger zich opmaakt om het zebrapad over te steken. Software herkent de voetganger op het zebrapad en activeert exact op dat moment de ledverlichting in het zebrapad.

10 schoolomgevingen verkeersveiliger

Op een aantal locaties komen ook digitale snelheidsborden, die bestuurders op de hoogte brengen van of confronteren met hun rijsnelheid. Andere investeringen gaan over snelheidsremmende maatregelen, zoals het aanpassen van zebrapaden (het voetpad uitbreiden, verhogen en/of verbreden), het aanbrengen van wegmarkeringen en extra signalisatie. De investering in verkeersveiligheid bedraagt 315.000 euro. Met dat bedrag pakte de Stad Menen onlangs 10 locaties in schoolomgevingen aan.