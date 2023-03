Is installatie van Kortemarks bedrijf oplossing voor stikstofprobleem?

Het Algemeen Boerensyndicaat is hier lovend over: "Het kan zeker meehelpen om het stikstofprobleem op te lossen." In het stikstofakkoord zullen ook centen voorzien zijn voor boeren die dit soort innovatieve technieken toepassen. Alleen is deze installatie nog niet erkend en kunnen boeren er dus momenteel geen vergunning voor krijgen.

Het probleem zit bij het recent opgerichte wetenschappelijk comité veehouderij van het ILVO. Dat moet alle technieken onderzoeken. Maar het comité zit met een enorme achterstand.

