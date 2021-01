Installateurs zonnepanelen begrijpen boze klanten

Glenn Popelier uit Veurne is één van die gedupeerden. Na lang aarzelen investeerde hij om nog te kunnen genieten van het voordeel van de terugdraaiende teller. De Vlaamse overheid garandeerde dat, maar het grondwettelijk hof stak daar een stokje voor.

Hij voelt zich nu bedrogen. De installateur van zijn digitale meter was net de deur uit toen hij het nieuws hoorde. "Geen kans meer maken op een teller die 15 jaar terugdraait, voor ons is dat een echte domper. Een zware investering die niet meer rendabel zal zijn."

Installateurs leven mee met klanten

Heel wat mensen, zoals Glenn, gingen dit weekend ten rade bij hun installateur. Bart Sillis uit Veurne is met zijn bedrijf ESE Solar zo'n installateur. Hij leeft mee met z'n klanten. "Men koopt elektriciteit aan aan 27 eurocent per kilowattuur. Als je die elektriciteit op nu het net injecteert en je verkoopt die, dan ga je er 4 eurocent voor krijgen. Dat is een heel groot verschil. Voor 2021 met het principe van de terugdraaiende teller, was dat gelijk. Als je bijvoorbeeld energie aankocht aan 30 eurocent, en je produceerde energie waardoor je teller terugdraaide, dan werd die 30 eurocent ook gecompenseerd. Nu is dat weggevallen."

Toch een goede investering, met batterijen

Toch blijven zonnepanelen een goede investering, benadrukt Bart Sillis. Maar dan in combinatie met huisbatterijen. Nu al koopt 75% van Sillis' klanten het systeem van zonnepanelen aan in combinatie met zo'n batterij, en eventueel een laadpaal voor de elektrische wagen.